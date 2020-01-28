قبل ساعات من إعلان صفقة القرن.. تحركات للجيش الإسرائيلي

28 يناير 2020 - 01:27 م

قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، عزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قواته العسكرية في غور الأردن.

ونقلت وسائل إعلام عبرية في أخبار عاجلة منذ قليل، أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في غور الأردن بلواء مشاة إضافي بعد تقييم الوضع، قبل الإعلان عن خطة ترامب.

ووفقا للتقارير، فإن القوات الإضافية ستأتي من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني"، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال عنف في المنطقة.

وزاد الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبحسب ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد "نشر الجيش 6 كتائب، إضافة إلى كتائب قتالية مرتبطة بكل لواء إقليمي قادر على الرد على الهجمات وأعمال العنف".