ليفربول يوجه رسالة لـ "صلاح" بعد تألقه

28 يناير 2020 - 01:12 م

وجه نادى ليفربول رسالة، للاعبه محمد صلاح عقب تألقه في مباراة شوروسبري تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر "ليفربول"، عبر "تويتر" صورة وعليها تعليق: "الملك".

وتعادل ليفربول مع مضيفه شوروسبري تاون بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أرضية ملعب "مونتكومري ميداو"، ليتم اللجوء إلى مباراة العودة على أرضية ملعب "الأنفيلد".