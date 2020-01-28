ليفربول يوجه رسالة لـ "صلاح" بعد تألقه

محمد عبد الحارس
وجه نادى ليفربول رسالة، للاعبه محمد صلاح عقب تألقه في مباراة شوروسبري تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
ونشر "ليفربول"، عبر "تويتر" صورة وعليها تعليق: "الملك".
وتعادل ليفربول مع مضيفه شوروسبري تاون بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على أرضية ملعب "مونتكومري ميداو"، ليتم اللجوء إلى مباراة العودة على أرضية ملعب "الأنفيلد".
الملك ?? pic.twitter.com/fyJkR1QnFN— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 27, 2020
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