» كيف تحمي أطفالك من الإصابة بمرض السكر

28 يناير 2020 - 12:41 م

انتشرت الفترة الأخيرة حالات لأطفال مصابين بمرض السكر، خاصة من النوع الثاني، ويقدم التقرير التالي كيفية وقاية أطفالك من الإصابة به، خاصة إذا لم يكن بسبب عامل وراثي.

ومن أهم خطوات الوقاية ممارسة التمارين الرياضية وعدم الإفراط في تناول الحلوى وعدم تناول الأطعمة الدسمة إلا بنسبة قليلة.

كذلك أشار الأطباء في التقرير الذي نشرته "صدى" إلى تقسيم الوجبات للأطفال إلى 5 وجبات في اليوم حتي لا يصابون بتخمة ولضمان التمثيل الغذائي الجيد لهم.