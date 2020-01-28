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الكويت.. عودة الكلب «دحدوح» ومصري يحصد الجائزة

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الكويت

عودة

أسرة

الكلب

عثر أحد المواطنين المصريين المقيمين بالكويت على الكلب «دحدوح»، الذى تغيب عن منزله الجمعة الماضية، ورصدت صاحبته جائزة 500 دينار (ما يعادل 26 ألف جنيه مصري) كمكافأة لمن يجده.

تفاصيل الواقعة بدأت بإعلان أسرة كويتية، بصحيفة «الراى» الكويتية، رصد جائزة مالية كبيرة لأي شخص يعثر على كلبهم المدلل المُلقب بـ «دحدوح»، بعد أن تغيب عن المنزل، الكائن في منطقة الجابرية.

ولكن سرعان ما أعاد المواطن المصرى الفرحة للأسرة بعد ثلاثة أيام، بعدما أبلغ الصحيفة بعثوره على الكلب وترك رقم هاتفه للتواصل معه، وبالفعل عاد «دحدوح» لأسرته وسط فرحة لا توصف، وتم تسليم المصرى المكافأة المعلن عنها.


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