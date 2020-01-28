600 ألف زائر لمعرض الكتاب في 4 أيام

28 يناير 2020 - 12:07 م

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية تحت عنوان مصر أفريقيا ثقافة التنوع وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف وتتخذ من الدكتور جمال حمدان شخصية لها تجاوز 600 ألف زائر حتى ليلة الأحد 26 يناير وذلك منذ فتح أبوابه للجمهور الخميس الماضي.

وأضافت أن لغة الأرقام فى معرض الكتاب تبرز وعى الجمهور باهمية القراءة باعتبارها وسيلة فاعلة فى بناء الشخصية، منوهة بأن عدد الزوار في الأيام الأولى يعكس الشغف بالمعرفة كما يعبر مؤشر الإقبال من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية عن الرغبة فى تلقى وجبة ثقافية وفكرية متنوعة، وأوضحت أن حجم مبيعات إصدارات وزارة الثقافة بالمقارنة بنفس الفترة فى الدورة السابقة شهدت حركة نشطة ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف.

جاء ذلك أثناء تفقدها لحركة العمل واجنحة العرض وقاعات وأماكن الأنشطة الفنية والثقافية ومشاركتها احتفالات الجمهور بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

من جانبه نوه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأن إجمالي عدد النسخ المباعة من إصداراتها وصل إلى 60 ألف نسخة تأتي في مقدمتها كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان.

كما قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن مبيعات الهيئة وصلت إلى 38 الف نسخة خلال أربعة أيام حيث شهد الجناح إقبالاً كبيرًا على سلاسل الذخائر، الهوية، مروائع المسرح العالمي، مشروع مصر روسيا الذي يضم 16 عنوانًا نفذت منه المتعلقة بالأدب إلى جانب الإقبال على إبداعات النشر الإقليمي .