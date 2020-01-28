ابنته وزيرة سابقة.. ما لا تعرفه عن الراحل "عبد الحفيظ التطاوي"

28 يناير 2020 - 12:02 م

تحل اليوم الثلاثاء، الموافق 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان القدير، عبد الحفيظ التطاوي، الذي قدم أعمالاً رائعة في السينما والدراما المصرية، مازالت خالدة في وجداننا.

وما لايعرفه الكثيرون عنه، أن الفنان عبد الحفيظ التطاوي، عشق الفن لدرجة كبيرة، فقد حتي شغفه بالفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.

قدم التطاوي 100 مسرحية كما شارك في 50 مسلسلا أبرزها "بوابة المتولي، علي هامش السيرة محمد رسول الله، عذراء مكة، يوميات ونيس".

كما شارك في المسلسل الأشهر عام 1960 وهو مسلسل "عادات وتقاليد" أمام عقيلة راتب وعبد العظيم عبد الحق والذي استمر عرضه 10 سنوات متصلة في التليفزيون المصري .

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، فقد منحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات شهادة تقدير عام 1976، كما نال درع التميز من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983.

وعن حياته الشخصية، تزوج من خارج الوسط الفني وأنجب ابنة واحدة هي الدكتورة نوال التطاوي التي شغلت منصب وزيرة الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف عبيد خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الفترة من 1995 إلى 1997 كما أنها أول سيدة مصرية تشغل هذا المنصب.