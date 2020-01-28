"خاتم" يثير الجدل فى مقابلة نصر الله بابنة " قاسم سليماني"

28 يناير 2020 - 11:35 ص

حالة من الجدل أثارها لقاء الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع زينب قاسم سليماني، ابنة قائد فليق القدس الإيراني الذي لقي مصرعه في قصف أمريكي بمطار بغداد العراقي في الثالث من يناير الجاري.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، مقطع فيديو للقاء حيث ظهر في بداية الفيديو، التركيز على إظهار ابنة سليماني وهي ترتدي خاتمًا يشبه في خاتم والدها، الذي أكد هويته لدى مقتله.

وخلال الفيديو، قال نصر الله مخاطبًا زينب سليماني: "الله عز وجل شرفني بالجهاد، وشرفه (يقصد قاسم سيلماني) بالشهادة وختم له بأجمل عاقبة".