» المحظوظ.. نجا من افتراس نمر بأعجوبة

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

متابعات- أمينة عبد العال

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الهند

نمر

افتراس

"اديني عمر وارميني البحر".. ينطبق هذا المثل على رجل هندي يعمل في الغابة في مدينة ماهاراشترا الهندية بعد أن انقض نمر عليه في محاولة لالتهامه وبالرغم من أنه حاول أن يتظاهر بالموت حتى لا يأكله النمر إلا أن النمر اقترب من الرجل وحاول افتراسه حيا، لولا أن أهالي القرية تدخلوا لإنقاذه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم والذي أثار الذهول والرعب في نفوسهم، الرجل وهو ملقى علي الأرض يبكي وعندما شاهده بعض أهالي القرية ظلوا يصرخون بصوت مرتفع حاملين الهراوات في محاولة لإخافة النمر وبالفعل نجحوا وهرب النمر.

وأصيب في هذا الحادث والذي حدث السبت الماضي 3 أشخاص، وجميعها إصابات متوسطة.

في سياق متصل أعلن ساوان باهكار رئيس جمعية الحفاظ علي البيئة والحياة البرية أن الحادث مؤسف والسبب فيه هو عدم وجود أي رقابة وتنسيق بين المسئولين الذين يعملون في الغابات.

 


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