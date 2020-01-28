» منة عرفة وعلى غزلان يثيران الجدل من جديد

نشر اليوتيوبر على غزلان، خطيب الفنانة منة عرفة، صورة جديدة، عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا عليها "قريب أوي"، ما أثار موجة من الجدل حول الثنائي.

ويظهر في الصورة على غزلان برفقة منة عرفة والفنانة بدرية طلبة، والفنانة القديرة رجاء الجداوي.

من جانبها، نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيها بصحبة كل من منة عرفة، وعلى غزلان، والفنانة رجاء الجداوي.

وخلال الفيديو تقمصت بدرية طلبة، شخصية والدة عرفة، وظلت تُملي رغباتها على غزلان، قائلة له: "عايزة الصالون مُدهب"، فيما علقت كاتبة: "يوم جميل أوي معاكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع الفيديو، داعين لهم بالسعادة والذرية الصالحة .