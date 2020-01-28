  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مؤتمر الأزهر

بث مباشر.. الجلسة السادسة من مؤتمر الأزهر العالمي

الاهلى

بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل موقعة السودان

معرض الكتاب

600 ألف زائر لمعرض الكتاب في 4 أيام

صفقة القرن

قبل إعلانها رسميًا .. تسريب بنود صفقة القرن

حسن نصر الله

"خاتم" يثير الجدل فى مقابلة نصر الله بابنة " قاسم سليماني"

ارشيفية

صحة الإسكندرية توضح حقيقة إصابة رضيع بـ"كورونا"

عبد الحفيظ التطاوي

ابنته وزيرة سابقة.. ما لا تعرفه عن الراحل "عبد الحفيظ التطاوي"

نانسي عجرم

شاهد.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها وتعلن عن هذا الأمر

أب يبحث عن ابنه منذ 40 عاماً

تفاصيل مبكية.. يبحث عن ابنه منذ 40 عاما

قطر

استقالة رئيس وزراء قطر

مسودة بريطانية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بليبيا

عرب وعالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيطاليا: مستعدون للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق سلام بليبيا

#

مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

#

«حفتر» يرفض دعوة أنقرة وموسكو لوقف إطلاق النار

#

روسيا.. مقتل عنصرين في حادث الهجوم على "الأمن الفيدرالي"

قبل اجتماع غدًا الأربعاء بمجلس الأمن، قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعًا حول ليبيا الأربعاء، لكن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبني القرار في تلك الجلسة، بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس الدائمين بشأن الملف الليبي.

ولم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار رسمي بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا، منذ بدء قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر هجومه العسكري على العاصمة طرابلس في 4 أبريل الماضي، ذلك أن في المجلس أعضاء يدعمون، عسكريا أو سياسيا، حفتر، وآخرون يدعمون السراج.

وجاء في مسودة القرار البريطاني أن "يقر مجلس الأمن نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين حول ليبيا، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ 2011"، كما يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى "إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع بـ"الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار"، حسب النص.

وتنص مسودة القرار أيضا على وجوب "فصل القوات المتحاربة وإرساء تدابير لبناء الثقة بين المعسكرين"، وتطلب من غوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة
» كيف تحمي أطفالك من الإصابة بمرض السكر
» الكويت.. القبض على مصري حاول تهريب "حشيش"
» الخارجية تهيب بالعاملين بالأردن تقنين أوضاعهم قبل 30 يناير
» الكويت.. عودة الكلب «دحدوح» ومصري يحصد الجائزة
» كريم عبد العزيز يروي قصة صفعة أحمد زكي: ضربني بجد
» «الداخلية»: ضبط مصنع لإنتاج المخدرات بـ 6 أكتوبر
» مسودة بريطانية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بليبيا
» وزير المالية: "مش عاوزين غير حق الدولة بما يرضى الله"
» المحظوظ.. نجا من افتراس نمر بأعجوبة
» فيديو نادر للملك سعود في استقباله للرؤساء العرب قبل 65 عاما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:10 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني