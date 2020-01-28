أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها كالآتى:
كأس إيطاليا
ميلان X تورينو - 9:55 مساء
كأس الرابطة الإنجليزية
أستون فيلا X ليستر سيتي -9:45 مساء- Bein sports
كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بلباو X تينيريفي - 10:00 مساء - Bein sports
الدوري المصري
الزمالك X وادي دجلة - 7:30 مساء- تايم سبورت
الدوري الإماراتي
الظفرة X الجزيرة- 3:15 عصرا
عجمان X بني ياس -3:15 عصرا
الوصل X النصر - 3:15 عصرا
ظهر12:13 م
فجر
05:29
شروق
06:55
ظهر
12:13
عصر
15:10
مغرب
17:31
عشاء
19:01