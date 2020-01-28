شاهد.. أول ظهور لـ"تركي آل الشيخ" بعد العملية الجراحية

28 يناير 2020 - 09:48 ص

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة صورة تجمعه برئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بعد إجراء عملية ناجحة له في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وطمأن "طعيمة" الجمهور بأن حالة آل الشيخ مستقرة وجيدة، معلقا على الصورة، قائلا: "ألف سلامة عليك يا معالي المستشار وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك وشكرا على كل حاجة".

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ أجرى عملية جراحية في الولايات المتحدة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ،ومن المتوقع أن يجري عملية جراحية أخرى.