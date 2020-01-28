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ما علاقة "عبدالله غيث" بالقذافي .. وإرسال وفد لعلاجه بالقاهرة

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عبدالله غيث وأنطوني كوين

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ليبيا

معمر القذافى

القاهرة

عبدالله غيث

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالله غيث، الذي ولد في 28 يناير عام 1930، في كفر شلشلمون بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في 13 مارس 1993، بعد ما قدم العديد من الأعمال الرائعة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ورغم تاريخه ونجحاته في الدراما والسينما، إلا أن وفاة عبدالله غيث كانت مأساوية فقبل أيام من رحيله ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيه أيامه الأخيرة .

وعندما علم بذلك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أرسل له وفدًا لزيارته، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب.

وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإنقاذ حياته.

وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبدالله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك، ليرحل "غيث"، تاركًا 8 مشاهد في مسلسل "ذئاب الجبل" لم يصورها، ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليقتل "علوان أبو البكري"  حتى تتناسب الأحداث مع رحيله.

 


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