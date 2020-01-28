تفوق الخيال.. كيف نجت أسرة الأسطورة من الموت

28 يناير 2020 - 09:17 ص

أنقذ القدر أسرة أسطورة كرة السلة "كوبي براينت" عندما عقد اتفاقا مع زوجته بألا تستقل الطائرة معه دون أن يعلن عن سبب ذلك، وترك زوجته فانيسا وتبلغ من العمر 37 عاما، وبناتهما الأخريات ناتاليا وتبلغ 17 عاما، وبيانكا وتبلغ 3 أعوام، واصطحب معه ابنته جيانا وتبلغ من العمر 13 عاما، حسبما نشرت مجلة"بيبول" الأمريكية، عن مصدر مقرب من الأسرة.

وتغيبت بالفعل الزوجة وابنتيه عن حضور مباراة السلة معه، واستقل وابنته الطائرة التي راح ضحيتها أيضا القائد أرا زوبايان.

وتحدث الأسطورة سابقا في إحدى المقابلات الإعلامية عن المروحيات قائلا: "إنه أصبح يعتمد عليها كثيرا في تنقلاته لتجنب الازدحام المروري في الشارع ليقضي وقتا أطول مع عائلته.

جدير بالذكر أن الأسطورة لقي حتفه وابنته و6 آخرين بعد تحطم طائرة هليكوبتر، خلال رحلة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس