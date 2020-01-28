» قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها

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نانسي عجرم

قتيل فيلا نانسي عجرم

تفاجأ محبو الفنانة نانسي عجرم بقرار صادم منها وذلك بعد أيام من مقتل شاب في فيلتها.

وأعلنت "نانسي" أنها بصدد طرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي ، متجاهلة وفاة شاب في فيلتها ومحاكمة زوجها على ذمة القضية.

وقالت نانسي تعليقا على الخبر: احفظوا هذا التاريخ .

ومازال فادي الهاشم - زوج نانسي - يُحاكم على ذمة قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى داخل فيلتها .

وتقول نانسي و زوجها إن الشاب كان بصدد سرقة منزلهما ، بينما تقول أسرة الشاب إنه ذهب لتحصيل مستحقات مالية تخصه لدى فادي الهاشم فتم قتله.

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