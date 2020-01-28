» قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها

28 يناير 2020 - 08:24 ص

تفاجأ محبو الفنانة نانسي عجرم بقرار صادم منها وذلك بعد أيام من مقتل شاب في فيلتها.



وأعلنت "نانسي" أنها بصدد طرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي ، متجاهلة وفاة شاب في فيلتها ومحاكمة زوجها على ذمة القضية.



وقالت نانسي تعليقا على الخبر: احفظوا هذا التاريخ .



ومازال فادي الهاشم - زوج نانسي - يُحاكم على ذمة قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى داخل فيلتها .



وتقول نانسي و زوجها إن الشاب كان بصدد سرقة منزلهما ، بينما تقول أسرة الشاب إنه ذهب لتحصيل مستحقات مالية تخصه لدى فادي الهاشم فتم قتله.

