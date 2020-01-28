شاهد عيان على إنقاذ أب لابنته من القطار: راجل مهمل وعاملين منه بطل

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أب ينقذ ابنته

شن مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية يدعى ياسر عبد الحميد هجوما شرسا على الأب الذي جرى تداول مقطع فيديو له أثناء إنقاذه لابنته من الموت تحت عجلات القطار.

وقال "عبد الحميد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل" : القصة ليست مثلما روجتها مواقع التواصل الاجتماعي .. كان قطار البضائع متجها إلى بورسعيد ، والأب الذي تم تداول الفيديو له أب مهمل.

وأضاف: الأب (كسل) ينزل من المكان المخصص للمشاة وعدى من تحت القطر وهو واقف.

وتابع: القطار اتحرك وقتها والأب طلع على الرصيف وساب بنته وبعدها نط فوقيها .. انتوا عاملين منه سوبر بابا وهو أب مهمل.

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