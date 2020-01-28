» قفشة يفجر مفاجأة مدوية عن استبعاد فايلر له من مباراة النجم

28 يناير 2020 - 06:43 ص

كشف الشاعر تامر حسين - الذي ظهر في صورة مع محمد مجدي قفشة قيل أنها أدت لاستبعاده من مباراة النجم الساحلي - مفاجأة من العيار الثقيل.



ونقل "حسين" عن "قفشة" تأكيده أنه لم يتم استبعاده من المباراة بسبب الصورة التي قيل تُظهر لعبه لمباراة كرة خماسية قبل مباراة الأهلي والنجم.



وقال "حسين" في تدوينة : ناس كتيرة عاملالى منشن فى صورة مع الكابتن قفشه ... وكاتبين انه بسببها مالعبش أو اتعاقب وده كلام غير صحيح تماماً أولاً والله العظيم الراجل ما لعب معانا ولا لمس الكورة والنادى يثق فيه وف التزامه ... ثانياً دى كانت أول مرة نتقابل وبنا أصدقاء مُشتركين واتصورنا ومكنتش حابب أنزل الصورة عشان لو فيها مشكلة من أى نوع الراجل قالى مفيش اى مُشكلة النادى واثق فيا نزلها ونزلت وشيلتها بعدها ب 10 دقايق لما لقيتها حاتدخلنا فى مُهاترات وال قيل وال قال ... اللى مُنتشر على صفحات الفيس بوك كلها إشاعات وتخمينات لا أساس لها من الصحة انا كلمته واتطمنت من الراجل نفسه هو بيحترم النادى وجماهير النادى وحقيقة اقسم بالله العظيم ما لعب معانا ولا لمس كورة شهادة حق اتحاسب عليها ...وماعتقدش يعنى ان اما لاعب كورة يتصور مع اصحابه من غير ما يلعب ان دى جريمة يُعاقب عليها بالعكس ده ظُلم ل الاعب بالمناسبه الصورك من أسبوعين والكابتن سيد عبد الحفيط نفى استبعاده بسبب الصورة ... حبيبت أوضح لجماهير النادى الأهلى المحترمين أصدقاء صفحتى.

