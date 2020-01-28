خطة الأهلي لتأديب صالح جمعة بعد كشف ملعوبه مع الزمالك

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الرياضة

صالح جمعة
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الزمالك

صالح جمعة

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن خطة وضعتها إدارة الأهلي لتأديب صالح جمعة بعد كشف ملعوبه مع الزمالك.

وقال "زكي" إن هناك بند يسمح لأي لاعب بفسخ عقده في حال لم يشارك مع 10% من مباريات فريقه ، وهذا الأمر ينطبق على صالح.

وأضاف: صالح اتفق مع الزمالك أن يظل يرفض العروض التي تأتيه للإعارة ويبقى في الأهلي ثم يفسخ العقد وينتقل للزمالك.

وتابع: الأهلي كشف هذا الملعوب وسوف يطلب من فايلر أن يتيح لصالح جمعة أن يلعب دقائق في أي مباراة مقبلة وبهذا يبطل خطة صالح جمعة وسوف يظل يجمده وبهذا حكم صالح على نفسه بإنهاء مسيرته الكروية مبكرا وبخاصة أنه يظل في عقده مع الأهلي 3 سنوات.

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