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ماسبيرو

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

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رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

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المصريون ـ متابعات

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أشادت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، ببيان شبكة قنوات «صدى البلد»، حول ما أذيع في برنامج حقائق وأسرار من معلومات حول تطوير التليفزيون المصري.
وقالت «فاروق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الهيئة الوطنية للإعلام تبنت خطة لتطوير شبكات التليفزيون المصري منذ عام 2018، وما يتردد حول تسريح العاملين بماسبيرو أمر عار من الصحة».
وتابعت: «خطة التطوير تشمل قناة مصر الأولى والقناتين الفضائيتين الأولى والثانية»، مشيرةً إلى أن القناة الفضائية المصرية تعرض 112 برنامجًا، وتطويرها سيتم على أيادي أبناء الهيئة الوطنية للإعلام.

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