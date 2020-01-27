» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس

27 يناير 2020 - 11:50 م

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة إنقاذ أب لابنته بعد سقوطها أسفل عجلات القطار في الإسماعيلية.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هذا هو الأب قفز بدون تفكير لإنقاذ ابنته»، مردفا «الفيديو مرعب، وكأن الأب يقول لابنته هنموت مع بعض مش هسيبك».

