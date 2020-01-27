"الديهي" : مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية رغم المؤامرات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البيت الأبيض الأمريكي مقر حكم أمريكا يشهد اليوم اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتجهيز للإعلان عن ما يسمى إعلاميًا بـ "صفقة القرن" غدًا الثلاثاء.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن صفقة القرن هي مشروع أمريكي "ترامبي" لحل الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني والمسئولين الفلسطينيين أقسموا أنهم لا يعلموا شيء عن هذه الصفقة، موضحًا أن موقف مصر ثابت مع الحق الفلسطيني التاريخي، وهو دولتين على حدود 67، والقدس عاصمة للفلسطينيين، والتوقف عن التوسع الاستيطاني.
وأكد، أننا مسئولون الآن أمام التاريخ والتاريخ لن يرحم أحد، والتاريخ يشهد لمصر أنها خاضت 5 حروب من أجل القضية الفلسطينية وقدمت شهداء وتضحيات من أجل القضية المركزية للأمة العربية، واستطاعت منذ عام 1948 وحتى الآن أن تجعل القضية الفلسطينية في قلب كل عربي.