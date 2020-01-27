» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

27 يناير 2020 - 10:30 م

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن انتشار فيروس كورونا وأحدث ما توصلت إليه الصين الشعبية لمواجهة هذا الفيروس المميت الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية ببعض مدن الصين.



وأوضح التقرير، أن السبب في انتشار فيروس كورونا هو أن أعراضه تظهر علي الشخص بعد عدة الأيام لذلك يصعب اكتشاف الشخص المريض فور عدوته بالمرض، مشيرا إلى أنه ليست من الأمر السهل التوصل لعلاج نهائي لهذا الفيروس حاليا، لافتا إلى بدء التجارب السريرية لعلاج هذا الفيروس يستغرق بضعة أشهر.