اليمن.. مسلحون ينهبون 127 طنا من المساعدات الغذائية في "حجة"

27 يناير 2020 - 11:06 م

نهب مسلحون مجهولون 127.5 طنا من المساعدات الغذائية من مخزن لبرنامج الأغذية العالمي، في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب)، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).



ويعاني اليمن من تداعيات حرب مستمرة منذ خمسة أعوام بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على عدة محافظات منذ عام 2014.

وقال البرنامج، في بيان الإثنين، إن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له، في محافظة حجة مساء الأحد، ونهبت 127.5 طنا من المساعدات الغذائية.

ولم يوضح البرنامج إن كان على علم بهوية هؤلاء المسلحين أم لا.

وأضاف: "ندين بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياتنا الإنسانية في اليمن".

وجعلت الحرب ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضلًا عن سقوط سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، أواخر 2019.

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى السماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلد الفقير.