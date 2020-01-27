» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"

27 يناير 2020 - 10:10 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف عن "صفقة القرن" المزعومة الثلاثاء، مؤكداً أنها سترضي الفرقاء السياسيين في إسرائيل.



جاء ذلك خلال لقاء جمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، بحسب مبعوثي قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية إلى العاصمة واشنطن.

وبحث ترامب ونتنياهو خطة السلام الأمريكية المزعومة لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وفق ذات المصدر.

وقال ترامب إنه سيعلن ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) عن الخطة الأمريكية، مضيفا "سيكون ذلك رائعاً(..) أعتقد أن هناك فرصة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المزعومة "هي خطة مهمة للشرق الأوسط سيحبها نتنياهو وخصمه"، مضيفاً "نحن قريبون جداً للسلام".

ويقصد ترامب بخصم نتنياهو، بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" الذي من المقرر أن يلتقي هو الآخر الرئيس الأمريكي في وقت لاحق الإثنين.

من جانبه، أثنى نتنياهو على الخطة الأمريكية قائلاً: "صفقة القرن هي فرصة القرن ولن نتنازل عنها".

وخاطب الرئيس الأمريكي قائلاً: "شكراً على كل ما فعلته من أجل إسرائيل، وآمل أن نتمكن غدا في مواصلة صناعة التاريخ".

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مراسليها في واشنطن أنه من المقرر أن ينشر البيت الأبيض تفاصيل "صفقة القرن" كاملة، الثلاثاء عند الساعة 19: 00 بتوقيت إسرائيل (17: 00ت.غ).

وصفقة القرن المزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دوليا.

وتقترح الصفقة المزعومة، وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.