علماء يطورون لقاحين لمواجهة فيروس كورونا

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أخيرًا.. الصين تحدد مصدر فيروس كورونا

كشفت مجلة أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، عن لقاحين تجريبيين لفيروس كورونا الجديد، يطورهما علماء في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بمدينة نوفوسيبيرسك سيتم اختبارهما في شهر مايو المقبل.

ونقلت المجلة، وفقا لوكالة (تاس) الروسية، اليوم الاثنين، عن رينات ماكسيوتوف مدير عام المركز قوله "نحن نطور لقاحين ومن المفترض أن يخضع نموذجيهما لاختبارات أولية في مايو".

كانت السلطات الصينية، أبلغت منظمة الصحة العالمية يوم 31 ديسمبر الماضي بتفشي التهاب رئوي غير معلوم في مدينة ووهان (مركز تجاري وصناعي كبير في وسط الصين يسكنها 11 مليون شخص)، وفي السابع من يناير الجاري حدد الخبراء الصينيون سُلالة الفيروس المُعدي.

وتجاوز عدد الحالات المؤكد إصابتها بالكورونا في الصين 2700 شخص، وتم تسجيل 81 حالة وفاة، كما تم تشخيص السلالة الجديدة من فيروس الكورونا في معظم الأقاليم الصينية بما فيها بكين وشنغهاي وفي دول أخري مثل أستراليا وماليزيا ونيبال وفرنسا وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأمريكا واليابان.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، تفشي المرض الرئوي في الصين حالة طوارئ إقليمية ولكنها لم تعلنها حالة طوارئ دولية.

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