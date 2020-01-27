» الافتاء توضح حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من الزواج بفتاة «مجهولة النسب»، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.

وأوضحت دار الإفتاء- في فتوى اليوم الإثنين- أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة، لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.



