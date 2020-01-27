«هازارد» لن يلحق بديربي مدريد أمام أتليتكو

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المصريون

هازارد

خاض إيدين هازارد، صانع ألعاب ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، برنامجًا تأهيليًا مكثفًا من أجل العودة للمشاركة مع فريقه في المرحلة الحاسمة من الموسم الجاري.

وكان هازارد عانى من إصابة في أواخر شهر نوفمبر الماضي أبعدته عن المشاركة في تشكيلة الميرنغي خلال الفترة الماضية، وافتقد الفريق لجهوده خلال عدد من المباريات الهامة كان أبرزها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، ومافسات كأس السوبر الإسباني التي أقيمت بمدينة جدة السعودية وشهدت تتويج النادي الملكي باللقب.

وكان من المتوقع أن يتمكن النجم البلجيكي من اللحاق بمواجهة ديربي العاصمة الإسبانية، والتي سوف تجمع ريال مدريد بغريمه أتلتيكو يوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير، ضمن منافسات الجولة 22 من الليغا.

ولكن وفقًا لما أوردته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن هازارد غير مستعد بعد للعودة للملاعب، حيث لا يزال يشعر ببعض الآلام في كاحله، ويخشى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، الدفع به قبل تعافيه بشكل كامل خوفًا من تجدد الإصابة.


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