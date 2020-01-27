اغتصاب فنانة داخل شقتها بالهرم أمام ابنها

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اغتصاب

الجيزة

فنانة

الهرم

تعرضت فنانة في بداية مشوارها المهني، إلى الاغتصاب على يد 4 شباب اقتحموا شقة بالهرم، وتناوبوا على اغتصابها بشكل جماعي أمام طفلها المعاق.

وأبلغت الفنانة عن الواقعة، وبإجراء التحريات، توصلت قوات الأمن إلى مرتكبي الجريمة، وهم 4 شباب تمكنوا منها بالقوة بعد اقتحام شقتها واعتدوا عليها جنسيًا.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 21572 جنايات الطالبية: إن المتهمين "أحمد.ع" و"محمد.ن" و"محمد.ف" و"علي.ج"، واقعوا المجني عليها "أ.ح"، بغير رضاها، بأن اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم، مهددين بإلحاق الأذى بها وبنجلها، ونزع عنها المتهم الرابع ملابسها كرها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تلاه الثالث ثم الثاني، في ممارسة ذات الأفعال، كرها عن المجنى عليها، بينما كان الأول يراقب الطريق أسفل العقار، وذلك في فبراير 2017.

وأضافت النيابة: كما حازوا سلاحا ناريا وسلاحا أبيض وطلقة، وسرقوا مبلغ 700 جنيه، و3 هواتف محمولة وشاشة تليفزيون وتابلت.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين بالسجن بالمؤبد والسجن 15 سنة لمتهم رابع.


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