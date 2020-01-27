الكونغو تبني أكبر سد.. ومصر توجه وفدًا إليها

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الطيب حسين

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الكونغو

وفد مصري

غادر القاهرة إلى دولة الكونغو الديمقراطية، وفد مصري رفيع المستوى على رأسه المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء.

جاء هذا بعد إعلان الكونغو بناء أكبر سد في العالم على اراضيها من أجل توليد الكهرباء.

ومن المقرر أن يبحث الوفد سبل التعاون بين البلدين تزامنا مع اقتراب الكونغو الديمقراطية من تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد "إنغا" على نهر الكونغو.

وضم الوفد عددا من قيادات قطاع الكهرباء وشركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن يتم خلال الزيارة، بحث ودراسة إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد "إنغا"، وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائي.

ويقع سد إنغا في القسم الغربي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أضخم منحدرات مائية في العالم، حيث يستخدم هذا السد لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من تدفق مياه نهر الكونغو الذي تبلغ درجة انحداره 96 مترا، بمعدل تدفق يساوي 42,476 m³/s ..

وتبلغ تكلفة إنشاء مشروع سد "إنغا" ما يقرب من 14 مليار دولار، حيث بدأت الحكومة الكونغولية الإسراع في بدء العمل من خلال إنشاء السد الجديد عبر قنوات نهر الكونغو الواسع في شلالات "إنغا"، ويتضمن المشروع بناء سد ضخم ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية 4800 ميجاوات.

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