» الصحف الإنجليزية تبرز خطأ ساذج لـ«صلاح» مع ليفربول

27 يناير 2020 - 08:22 م

سلطت تقارير صحفية الإنجليزية، الضوء على خطأ ساذج وقع فيه النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال مواجهة الريدز أمس الأحد أمام شروزبري تاون.

وشارك صلاح، كبديل في تعادل ليفربول وشروزبري، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال سير ماتيب نحو مقاعد بدلاء ليفربول، أخطأ محمد صلاح بالتمرير له، لتظهر علامات الدهشة على وجه مدافع الريدز.

موقع "ليفربو إيكو" وصف ما قام به صلاح بالخطأ الكبير، موضحًا: "صلاح دخل بديلاً لماتيب فكيف يمرر له؟".

محمد صلاح حل بديلاً لجويل ماتيب، في الدقيقة 80، ووفقًا للقانون الجديد خرج المدافع الكاميروني، من أقرب مكان له.