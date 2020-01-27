  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الكونغو تبني أكبر سد.. ومصر توجه وفدًا إليها

هيفاء وهبى ونجوى كرم

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

أرشيفية

أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

بكين

أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

بوستر فيلم الممر

عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

نانسي عجرم وزوجها

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

الطائرة

أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

مفاجأة..

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

عرب وعالم

هيفاء وهبى ونجوى كرم
هيفاء وهبى ونجوى كرم

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

#

رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه

#

تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

#

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

نجوى كرم

هيفاء وهبي

نانسي عجرم

فادي الهاشم

تفجرت تفاصيل جديدة، حول قضية تورط الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية قتل شاب سوري اقتحم فيلته بقصد السرقة وتهديد حياة أسرته.

وورد اسم الفنانة هيفاء وهبى والفنانة نجوى كرم، في محضر القضية الذي سجلته  الجهات المعنية بالإطلاع على "داتا الإتصالات" الخاصة بالقتيل محمد حسن الموسى، وأفراد عائلة الدكتور ?فادي الهاشم?، حيث بحث القتيل عن منزلهما أيضًا.

 وبحسب ما ذكرته قناة LBCI اللبنانية، فبدارسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية، تبين وجود عدد من المواضيع بحث عنها الموسى في محرك البحث غوغل، والتي تمحورت حول شخصية الفنانة اللبنانية ?نانسي عجرم? وزوجها فادي الهاشم، ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، كما بحث الموسى عن مكان سكن الفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وبمراجعة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أشارت بتوقيف مطلق النار والإستماع إلى إفادة زوجته نانسي نبيل عجرم والدتها ريموندا مواليد 1983 والمدعو أحمد زياب زهاب والدته ماريا مواليد 1983 سوري وهو سائق العائلة وشقيقه حميد مواليد 1985، وبعد الإستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد أحرار وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية، وختم المحضر وايداعها إياه مع الموقوف، بواسطة مفرزة جونية القضائية.

وبتاريخ 1 يوليو 2019 قام الموسى بالبحث عن منزل هيفا وهبي، وأيضاً بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بحث عن منزل ?نجوى كرم?.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين
» الصحف الإنجليزية تبرز خطأ ساذج لـ«صلاح» مع ليفربول
» منتخب قطر لليد يتوج ببطولة أمم آسيا
» كواليس جلسة سرية جمعت بين «الجنايني» ومحمد صلاح
» «محتال» يورط الزمالك في أزمة مع جامعة القاهرة
» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته
» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ
» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق
» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح