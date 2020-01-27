البنك المركزي يكشف إجمالي الدين الخارجي لمصر

بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر، نحو 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، وذلك حسبما كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

حيث أوضح التقرير أن إجمالي القروض الثنائية المعاد جدولتها بلغت نحو 2.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019 / 2020.

وأكد أن القروض الثنائية الأخرى سجلت بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/2020، نحو 10 مليارات دولار منها نحو 5.4 مليار دولار لتجمع دول نادي باريس، وأن ديون المؤسسات الدولية بلغت قيمتها نحو 34.5 مليار دولار.

فيما بلغت قيمة السندات 18.9 مليار دولار، وقيمة إعادة شراء الأوراق المالية بلغت نحو 3.8 مليار دولار.

أما الودائع فبلغت قيمتها نحو 17.2 مليار دولار، وأن حجم الديون قصيرة الأجل موزع بين العملات والودائع وقروض وتسهيلات بلغ قيمته 11 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، بلغت نحو 2.9 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار أقساط مسددة، ونحو 1.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 1009.8 دولار، وأن نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي بلغت 34.4%، وهي مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.