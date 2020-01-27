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لقاء نادر لـ«عبلة كامل».. هكذا ردت على سؤال مُحرج

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عبلة كامل
عبلة كامل

محمد فضل

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فنانة

إحراج

عبلة كامل

فيديو نادر

نشر أحد الحسابات الفنية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو من لقاء تليفزيوني نادر للفنانة عبلة كامل، داخل كواليس التصوير.

وأبدت "كامل" أمنيتها بالحصول على الأوسكار، على الرغم من كونها كانت في العام الأول من خوضها غمار التمثيل، مشيرة إلى أنها قدمت 5 أعمال في عام واحد، وهو ما دفع المذيعة إلى توجيه سؤال محرج لها، قائلة: هل تري في نفسك أنك موهوبة حقًا لتشاركي في 5 أعمال في أقل من عام؟".

وهو ما سبب إحراجًا للفاننة، وردت بأن الموهبة لا تتكلم هي عنها ولا تحددها ولكن المشاهد من يحدد ذلك، مؤكدة على حبها للفن وأنه شئ مهم للأمم.

 وقال الحساب تعليقًا على الفيديو :« لقاء نادر للنجمه عبله كامل ببرنامج زووم.. البرنامج من تقديم المذيعه سلمى الشماع عام 1986 في بداية ظهور عبله كامل كوجه جديد واعتبر البعض انها احرجت عبله عندما سالتها هل تعتقدين انك صاحبة موهبه لان هذا الفيلم هو الخامس في اول سنه لكي بالتمثيل فردت عبله ( معرفش بس انا بحب الفن)».

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البرنامج من تقديم المذيعه سلمى الشماع عام 1986 في بداية ظهور عبله كامل كوجه جديد واعتبر البعض انها احرجت عبله عندما سالتها هل تعتقدين انك صاحبة موهبه لان هذا الفيلم هو الخامس في اول سنه لكي بالتمثيل فردت عبله ( معرفش بس انا بحب الفن) . . ??الان كيف تصنفون عبله كامل كممثله ؟ . . . . . . ( لا تنسى تعمل فولو لتصلك كل اخبارنا الحصريه ) . . . . ‏.. . .. #alshiaka_magazine #هنا_شيحه #حلا_شيحه #حلا_شيحة حبيب #علي_ربيع #هشام_جمال #كريم_فهمي #احمد_السقا #شيماء_سيف#هنا_الزاهد #منه_شلبي #كنده_علوش #عمرو_يوسف #تامر_حسني #دنيا_سمير_غانم _غانم #انغام #زينه #كنده_علوش #هنادي_مهنا #احمد_خالد_صالح #شيرين_عبد_الوهاب #حسن_الرداد #العسيلي #دمشق #رانيا_يوسف #صابرين #اسعاد_يونس #بوسي_شلبي #عبله_كامل

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