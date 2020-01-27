البرلمان يوافق على قرض بمبلغ مليار و16 مليون جنيه

وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، ويتضمن القرض شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و180 عربة درجة ثانية مُكيفة و40 عربة ذات بوفية.

ومن جانبه قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال مناقشة الاتفاقية بالجلسة العامة، الاثنين، إن حجم الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديد حتى الآن تصل نحو 141 مليار جنيه مصري، بينها 55 مليار جنيه سيتم اعتمادها خلال شهر يوليو المٌقبل، و3 مليار دولا كقروض من الخارج، مضيفا «معاناة المواطن ستنتهي خلال 5 سنوات».

كما علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: «السكك الحديد في أيد أمينة في عهدك، ولدينا ثقة أنها ستشهد طفرة خلال توليك الوزارة، فالسكك الحديد وصلت لمرحلة التهالك وتحتاج لأموال ضخمة لحل مشاكلها».

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين الحكومة «وتمثلها وزارة النقل»، بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني، بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي.