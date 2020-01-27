أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

27 يناير 2020 - 06:49 م

سجلت العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

والمتوفى هو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وكان قد زار ووهان في 8 يناير، وبعد عودته إلى بكين، ارتفعت درجة حرارته، وفي 21 يناير لجأ إلى المستشفى، وفي 22 يناير تم تأكيد إصابته بالفيروس.

وقد ساءت حالته، اليوم الاثنين، حيث تعرض لفشل في وظائف الرّئة، وبالرّغم من جهود الأطباء، توفي المريض.

ويشار إلى أن بكين سجلت ما مجموعه 80 حالة إصابة بالفيروس.