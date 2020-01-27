«الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان

27 يناير 2020 - 06:44 م

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على تكليف محمود الخطيب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق في رحلة السودان بسبب أهمية مواجهة الهلال السوداني.

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته استعداده لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وحقق الأهلي فوزا ثمينا أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.