  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

أرقام خرافية.. مصر تتفوق على تركيا فى سلاح الجو

بكين

أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

بوستر فيلم الممر

عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

نانسي عجرم وزوجها

بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل

الطائرة

أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

المملكة العربية السعودية

عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

أرشيفية

كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان

أرشيفية

تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

مواجهة كورونا

بيان عاجل من «الصحة» بشأن المطاعم الصينية

تأييد حبس «بوسي» عامين

الصفحة الأخيرة

بوسي
بوسي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تأييد حبس نجل فنان شهير عامين لصالح طليقته

#

تأييد حبس فنان شهير بسبب إيصال أمانة لطليقته

حبس

المحكمة

بوسى

عامين

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قرارها بشأن المعارضة التي قدمتها المطربة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ «بوسي» على حبسها عامين بتهمة التهرب من سداد مليون و 827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب.

وقررت المحكمة رفض المعارضة، واعتبارها كأن لم تكن واستمرار الحكم السابق بحبسها عامين.

كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وقضت المحكمة يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته
» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ
» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق
» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح
» أول فيديو لطائرة تقل جنودًا أمريكيين أسقطتها طالبان
» سبب استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك ودجلة
» زلزال يهز غرب إيران
» اتصال عاجل من «الخطيب» بـ«تركي آل الشيخ»
» كارثة لأمريكا.. "طالبان" تسقط طائرة تحمل جنودًا أمريكيين بأفغانستان
» "كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي
» كارثة بالشرقية.. قتلى في تصادم 4 سيارات بسبب قيادة طفل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح