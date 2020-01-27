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«مدبولي»: التخلي عن تجديد الخطاب يطيح بعقول الشباب

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

أحمد سالم

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قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إنه طالب منذ عدة سنوات العديد من الؤمسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، أن تولي تجديد الخطاب الديني أهمية قصوى.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر الأزهر العالمى «تجديد الفكر والعلوم الإسلامية» قائلاً: «أن الاهدار والأهمال والتراخي في هذة الأمور، يترك الساحة لأشباه العلماء من غير المتخصصين لخطف عقول الشباب، ويزينون لهم استباحة القتل والنهب واستباحة الأعراض والأموال».

وأضاف مدبولي، أن تجديد الخطاب الديني ليس هجومًا على الشرع، ولكن يعتبر هو تدبر للخطاب الديني وإعمالًا الشرع.

وتابع رئيس الوزراء في كلمته، قائلاً: «أنه يود أن تأتي ثمار هذا المؤتمر على قدر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعربي وفي مقدمتها تحدي الإرهاب والتطرف، ولا بد أن ينتهي المؤتمر إلى حلول عملية حول المسائل التي يختلف حولها المسلمون، وتشعل فتيل الاختلاف بينهم».


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