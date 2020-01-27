بيان عاجل من «الصحة» بشأن المطاعم الصينية

27 يناير 2020 - 06:18 م

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الإجراءات المتبعة حيال المطاعم الصينية بمصر، عقب ظهور "فيروس كورونا" المستجد.

ونفى في بيان صادر قبل قليل، صحة شن حملات تفتيشية على المطاعم الصينية بمصر لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وذكر أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان تشن حملات دورية بصفة مستمرة على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية من الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة وذلك طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وتابع أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

ولفت إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

كما أكد مجددًا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل مصر.

وأشار مجاهد إلي أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مشيرًا إلى قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.