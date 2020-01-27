» مدرب الزمالك السابق يطالب جماهير الأهلي بمساندته

27 يناير 2020 - 06:17 م

حرص السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للزمالك والحالي لفريق أهلي جدة السعودي، على دعوة جمهور ناديه لمساندة الفريق في مشواره الآسيوي، مؤكدًا صعوبة مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

ويستضيف الأهلى بقيادة مدرب الزمالك السابق، استقلال دوشنبه غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال مدرب الأهلي كريستيان جروس، اليوم الاثنين، إن الأهلي لديه الرغبة في التأهل لدوري أبطال آسيا.

وأضاف فى تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" السعودية، نواجه فريقًا ليس لديه ما يخسره، استقلال طاجيكستان قدم مباراة قوية أمام لوكوموتيف في الدور التمهيدي الأول وحقق النتيجة المطلوبة منه وتأهل لمواجهة الأهلي".

وتابع: يجب أن يظهر الأهلي أمام المنافس بشخصية قوية لحسم التأهل، مؤكدُا غياب عمرو السومة".

جدير بالذكر أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والحالى لأهلى جدة، قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد القلعة البيضاء، لعدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الماضية على حساب نادى نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية.

وذكر موقع الدورى السعودى "saudileague " أن جروس قدم شكوى ضد نادى الزمالك لعدم الحصول على مستحقاته كاملة، وعلى رأسها الـ150 ألف دولار والخاصة بقيادة بطل الكونفدرالية للتتويج باللقب الأفريقى، والتى كان قد وعد بها مسئولو النادى المدرب السويسرى، بحسب ما ذكره الموقع.

ورحل جروس عن تدريب الزمالك ليتولى قيادة الأهلى السعودي، وخسر المدرب السويسرى فى ظهوره الأول مع "الراقى" أمام مضيفه فريق الحزم بنتيجة 2 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".