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نائب: مشروع المائة عالم سيصل إلى العالمية

الحياة السياسية

أمين مسعود، عضو مجلس النواب
أمين مسعود، عضو مجلس النواب

حسن علام

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نواب

مشروع قانون

أعرب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن ثقته في نجاح مبادرة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخاصة بمشروع المائة عالم، مؤكدا أن أكبر دليل اتجاه هذا المشروع إلى العالمية خاصة بعد إشادة السيد مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف بتجربة مشروع المائة عالم.

وقال "مسعود"، في بيان له اليوم: إن مصر تحتاج إلى وجود علماء كبار من أمثال فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يكفل قيادة مصر للدعوة والفكر المستنير ومواجهة جميع الأفكار التكفيرية والإرهابية والمتطرفة على مستوى العالم كله خاصة أن علماء الدين الإسلامي بمصر يحظون بثقة كبيرة لدى جميع شعوب العالم.

وتابع أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت من رحم الجماعة الأم جماعة الإخوان الإرهابية استغلت منذ نشأتها عام 1928 الدعوة الإسلامية أسوأ استغلال وكذبت على المواطنين البسطاء وقامت ببث السموم في عقول التلاميذ الصغار وأصبح هناك بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية والتكفيرية لهذه الجماعة، خاصة بعد استغلال منابر المساجد في بث سمومها داخل المجتمع المصري بعد تراجع دور وزارة الأوقاف منذ عام 1928 في تحرير مساجد الله من مثل هذه الجماعات الإرهابية.

وطالب النائب أمين مسعود، من الدكتور محمد مختار جمعة، بتحقيق العدالة المطلقة، في مشروع المائة عالم، على أن يتم وضع مبادئ وشروط واضحة وتطبق على الجميع وعلى أن يتم التوسع في المشروع ليشمل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

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