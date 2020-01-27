أول تعليق أمريكي على إسقاط طائرتها في أفغانستان

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أفغانستان

طالبان

أعلن ثلاثة مسؤولين حكوميين كبار في أفغانستان إن طائرة تحطمت اليوم (الاثنين) في إقليم غزنة بوسط البلاد، الذي تسيطر طالبان على جزء منه، فيما قالت القيادة الأمريكية الوسطى إنها على علم بالتقارير عن سقوط طائرة في أفغانستان، وتتابع الوضع.

ووفقا لموقع «العربية نت»، أعلنت حركة طالبان أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان، تابعة للقوات الأمريكية، وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان بلغة الباشتون إن الطائرة التي تحمل أمريكيين تحطمت في ولاية غزنة، مضيفاً أن جميع أفراد الطاقم قتلوا.

وفيما قال المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري، إن الطائرة سقطت عند الساعة 1:10 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة ديه ياك، التي تسيطر عليها طالبان، أفاد والي إقليم غزنة بأن الطائرة التي سقطت لا تتبع لأي خطوط طيران أفغانية، فيما نفى ميرويس ميرزاكوال، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا)، تصريحات لمسؤولين أفغان عن تحطم إحدى طائرات الشركة.

وقال ميرزاكوال لـ«رويترز»: «تحطمت طائرة لكنها لا تتبع أريانا لأن الرحلتين اللتين تسيرهما أريانا اليوم من هرات إلى كابول ومن هرات إلى دلهي بخير».


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