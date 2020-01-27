» صورة.. «أردوغان» يشعر بالحزن العميق

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محمد فضل- متابعات

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أردوغان

وفاة

حزن

لاعب كرة السلة

عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حزنه العميق، لخسارة نجم كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت، الذي لقي مصرعه يوم أمس الأحد، إثر حادث سقوط طائرة هيلكوبتر كانت تقله بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين.

وكتب أردوغان عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أشعر بحزن عميق لفقدان أسطورة كرة السلة كوبي براينت الذي ألهم عددا لا يحصى به من الرياضيين وأطلع الناس حول العالم على فرحة كرة السلة. بصفتي من مشجعي كرة السلة ورئيسا لتركيا، أود أن أقدم خالص التعازي لعائلته وأحبائه".

ولقي براينت، مصرعه إثر تحطم المروحية الخاصة التي كانت تقله وابنته جيانا في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأحد.

ويعد كوبي براينت (41 عاما) واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق ستة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA )، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد (33643) نقطة.


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