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"كاف" يحسم الجدل حول حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي

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المصريون

الاهلى

الهلال

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي «كاف»، تعيين المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويعد المغربي رضوان جيد واحدا من أهم الحكام داخل أركان القارة السمراء فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة وإدارته للعديد من المباريات المهمة.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتجمد النجم الساحلي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني بفارق الأهداف، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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