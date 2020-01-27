الإمارات تصدم فنانة شهيرة بعد الفيديو الفاضح (القصة كاملة)

27 يناير 2020 - 05:21 م

بعد عامين من التقاضي داخل المحاكم في الإمارات، أسدلت محكمة جنح دبي، الستار على قضية أثارت الجدل في الوسط الفني، بين الفنانة المغربية المعروفة مريم حسين والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، بسبب فيديو فاضح بينها وبين مطرب أجنبي في الإمارات، وصفه البعض بالإباحي.

وقررت المحكمة تخفيف حكم حبس الفنانة شهرًا واحدًا بدلًا من 4 شهور، يليه إبعادها عن الدولة، كما قررت تبريء صالح الجسمي بتهمة السب والقذف.



أيدت محكمة استئناف #دبي اليوم الحكم بإبعاد #مريم_حسين من الدولة نهائياً وحبسها شهر بدلًا من ثلاثة أشهر مع القضاء ببراءتي أنا #صالح_الجسمي ، أشكر كل من وقف بجانبي وساندني وشكراً لقضاء #الامارات النزيه وأرجو التطبيق من النيابة ورجال التحريات فالقانون فوق الجميع . pic.twitter.com/Fwft1C23pq — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 26, 2020

وفي أول تعليق لها نشرت مريم حسين صورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وقالت: "اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي".

أحلام تتوسط للصلح

ودخلت الفنانة الإماراتية أحلام عل خط الأزمة، مطالبة صالح الجسمي، بالعفو وعدم التسبب في حبس فتاة لديها طفلة، وقالت عبر حسابها على "تويتر" :« حرام بنت تنسجن وعندها طفله حنا ياما تاذينا بس لي وصل الامر الى السجن الانسان يكون انسان ، الكبر فقط لله.. اخذت عهد على نفسي اني ما اتدخل في اي شي وهاذي الانسانه لاتربطني بها معرفه انما في النهايه لو ما اعرفها بدافع انها ما تدخل السجن عشان البنت البريئه اللي بين ايديها خلك اكبر».

وتابعت :« وعندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل».



وعندي طلب منك اخير واتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك اعتقد ان عندك اشياء اهم واذا ماعندك حاول تبحت وتجدد نفسك لتكسب ود الناس اكثر شوف اخوك حسين الجسمي مدرسه وانسان الكل يحترمه لانه عمل اساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل انسان يغلط خليك احسن وتنازل https://t.co/uJ4XhUkH5n — A7lam #Ahlam2020 ???????? (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

مريم حسين تعتذر

من جانبها قررت مريم حسين تقديم اعتذار للإعلامي الإماراتي بعد توسط أحلام، وكتبت لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه».



@AhlamAlShamsi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أولاً:

لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم ياأم فاهد وهذا من أصلك الطيب

ثانياً: بخصوص الإعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب أعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل إعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه — مريم حسين ? (@Queen_Maryoum) January 26, 2020

صالح الجسمي يرفض ويصدمها

فيما صدمها صالح الجسمي وأعلن عدم قبوله الاعتذار، وتمسكه بحقه في القضية قائلا عبر «تويتر»: «يشبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأخوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند مواقفي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا، لا تنازل . انتهى».