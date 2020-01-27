» زلزال يهز غرب إيران

27 يناير 2020 - 05:04 م

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات غرب إيران اليوم الاثنين، بعد 3 أيام من زلزال ضرب الأراضي التركية.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن محافظة فارس جنوب غربي البلاد، تعرضت لزلزال بقوة 5.4 درجة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وقبل 3 أيام تعرضت تركيا لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وأسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة نحو 1500 آخرين.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال بلغ 120 مليون نسمة.