» الأهلي يوافق على إعارة محمد عبد لمنعم لسموحة

27 يناير 2020 - 05:00 م

وافق مسئولو النادي الاهلي على اعاره محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب الى نادي سموحه على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم الجاري وذلك خلال فتره الانتقالات الشتوية الجارية.

يأتي ذلك في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على منح اللاعب الشاب فرصه مشاركه في مباريات الدوري الممتاز واكتساب الخبرات، والحكم على مستواه قبل العودة للنادى مرة أخرى.

عبد المنعم هو اللاعب الثاني الذي يتم إعاراته الى نادي سموحة خلال فتره الانتقالات الجاريه بعد ان موافقة مسئولى الاهلي على اعاره صلاح محسن مهاجم الفريق وقت سابق.