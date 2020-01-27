سلطان عمان يثير الجدل بأول قرار رسمي

27 يناير 2020 - 04:53 م

أثار سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، موجة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور أول قرار رسمي له، بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل «السلطان المعظم، وجلالته» واعتماد مسمى «سلطان عمان» فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.

وحسب وسائل إعلام عمانية، وجه التعميم إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه :« يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان».

وأثار القرار الجدل، إذ قابله النشطاء باستحسان كبير، مشيدين بتواضع السلطان الجديد، مشيرين إلى أنه سيكون امتدادًا للسلطان الراحل قابوس في حكمته.

وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير الجاري.