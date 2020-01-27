"عبد اللطيف": تعرضت لضغوط قوية في برنامج الزمالك

27 يناير 2020 - 04:48 م

أبدى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم الزمالك السابق ندمه الشديد بعد هجومه على زملائه السابقين وبعض المسئولين الحاليين خلال فترة تواجده في برنامج «الزمالك اليوم»، مُشيرًا إلى أنه كان مضطرًا للإدلاء بتلك التصريحات حينها.

وقال وليد صلاح في تصريحاته لقناة الحدث اليوم :"صُدمت عندما علمت بأنني لن أكون متواجدًا في قناة الزمالك، ليس لدي مشكلة أبدًا، ولكنني كنت أرغب في التواجد من أجل جماهير النادي".

وأضاف :"عندما كنت متواجدًا في برنامج الزمالك حدثت لي العديد من الأمور أبرزها إيقافي، وقلت "كلام كنت مضطر أقوله، ومكانش ينفع أقوله"، ولا يصح أن يخرج من وليد عبد اللطيف لأنه لا ينم عن شخصيتي أو تربيتي".

وأكمل :" (زعلت مني ناس كتير منهم صحابي وزملائي في الملعب ومسئولين حاليين)، الآن أنا خسرت أصدقاء كُثر دفاعًا عن الزمالك، ولكنني كنت مضطرًا للإدلاء بتلك التصريحات حينها، على الرغم من قدرتي على الدفاع عن النادي بأسلوبي الخاص".

وتابع :"(دلوقتي فيه ناس لما بشوفهم بستخبي لأني مكسوف منه)، ولكنني أعترف أن تصريحاتي حينها لم تكن تنم عن شخصيتي".

وأتم وليد عبد اللطيف قائلًا :"الشركة التي أنتجت قناة الزمالك تحدثوا معي وحصلوا على بياناتي تمهيدًا لدوري في القناة، ولكن لم يتم أي شيء بعدها، وهذا يدل على أن إدارة الزمالك هي من رفضت وجودي".