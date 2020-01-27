تعليق سعودي وإماراتي مفاجئ عن مصالحة قطر

27 يناير 2020 - 04:40 م

علقت كل من السعودية والإمارات، على الأزمة الخليجية والمصالحة مع دولة قطر.

وكشف البلدان عن إجراء سلسلة لقاءات مع قطر، ضمت كذلك مصر والبحرين، لكن كل المفاوضات باءت بالفشل.

وشددتا الدولتان على مواصلة دول "المقاطعة" الجهود لحل الخلافات، بحسب وكالة "سونا" السودانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، استقبلت ظهر أمس الأحد، سفيري السعودية، علي بن حسن، والإمارات، حمد الجنيبي، حيث أحاطها الدبلوماسيان، "بنتائج اللقاءات التي جرت بين مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر في إطار إعلان القاهرة لعام 2018".

وأوضح السفيران، حسب الوكالة، أنه تم عقد "عدة لقاءات بين دول المقاطعة الأربع وقطر، ولكن المفاوضات باءت بالفشل رغم محاولة الدول رأب الصدع بعد دعوة قطر لحضور قمة الرياض، إلا أن اللقاءات وصلت إلى طريق مسدود".

وأكد السفيران السعودي والإماراتي أن الدول الأربع "ماضية في إيجاد حلول للخلافات".